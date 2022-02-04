В клипе испанской певицы показали кадры из Киева
4 февраля 2022 , 16:14Читати новину українською
Источник:Rosalía
Испанская певица Rosalia выпустила 4 февраля клип на песню Saoko. Карды для него снимали в столице Украины.
В клипе можно увидеть кадры с Подольско-Воскресенского моста. Кроме этого, видны окрестности жилого массива Выдубичи.
К теме Рок-группа Muse сняла клип в Киеве: видео на первую за 4 года песню
Киев в клипе испанской певицы / Скриншот с видео Rosalía
Что еще известно о клипе
За 8 часов клип собрал около полумиллиона просмотров. Создавала его летом 2021 года киевская компания Family Production.Справка. Rosalía – 29-летняя испанская певица. Она получила премию Grammy, 8 премий Latin Grammy и ряд других наград.
Клип певицы Rosalía с кадрами украинской столицы: смотрите видео
Киевский клип Эда Ширана
Британский певец Эд Ширан в 2021 году снимал Киев для своего нового клипа. Речь идет о локациях вблизи корпуса механико-математического факультета КНУ возле Выставочного центра.