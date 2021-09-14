Когда очень проголодался: в киевском метро мужчина жарил сосиску газовой лампой

В метро Киева мужчина жарил сосиску газовой лампой. На видео видно, что делал он это в транспорте, пренебрегая правилами безопасности.

В сети опубликовали видео, где видно, как мужчина жарит сосиску газовой лампой. Инцидент произошел 14 сентября.

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Ни в чем себе не отказывал

На записи видно, как мужчина сосредоточено жарит сосиску. В сети пишут, что он, видимо, очень проголодался, если прибег к таким крайностям.

Также отмечают, что это противоречит правилам безопасности в транспорте. Мужчина мог устроить пожар или навредить людям, но, вероятно, даже не думал об этом.

В метро Киева мужчина жарил сосиску газовой лампой: смотрите видео

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