У мережі опублікували відео, де видно, як чоловік смажить сосиску газовою лампою. Інцидент трапився 14 вересня.

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Ні в чому собі не відмовляв

На записі видно, як чоловік зосереджено смажить сосиску. У мережі пишуть, що він, мабуть, дуже зголоднів, якщо вдався до таких крайнощів.

Також зазначають, що це суперечить правилам безпеки в транспорті. Чоловік міг влаштувати пожежу чи нашкодити людям, але, ймовірно, навіть не думав про це.

У метро Києва чоловік смажив сосиску газовою лампою: дивіться відео

Користувачі телеграм-каналу поки втримуються від коментарів. Проте ситуація навряд чи залишиться без реакцій.