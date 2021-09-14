У мережі опублікували відео, де видно, як чоловік смажить сосиску газовою лампою. Інцидент трапився 14 вересня.
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Ні в чому собі не відмовляв
На записі видно, як чоловік зосереджено смажить сосиску. У мережі пишуть, що він, мабуть, дуже зголоднів, якщо вдався до таких крайнощів.
Також зазначають, що це суперечить правилам безпеки в транспорті. Чоловік міг влаштувати пожежу чи нашкодити людям, але, ймовірно, навіть не думав про це.
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Користувачі телеграм-каналу поки втримуються від коментарів. Проте ситуація навряд чи залишиться без реакцій.