Комендантский час на Киевщине продлится с 1 апреля 21:00 до 6:00

В Киевской области комендантский час продлится сегодня, 1 апреля, с 21:00 до 2 апреля 6:00. Временные ограничения будут действовать на все районы региона.

Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк. Он напомнил, что во время комендантского времени нельзя находиться на улицах и в общественных местах без спецпропуска и удостоверения личности.

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Терять бдительность – рановато

Хотя в последние дни наши силы обороны освободили от оккупантов много городов и сел Киевщины, терять бдительность еще рано. Поэтому каждый должен быть эффективным на своем фронте,

– отметил Павлюк.

Он также добавил, что пока украинская сторона зачищает населенные пункты от опасности – гражданские должны беречь себя. Именно поэтому они должны следовать рекомендациям властей.

К слову, на Киевщине продолжается зачистка после вывода российских оккупантов из населенных пунктов. В МВД заявили, что от захватчиков пострадали тысячи жителей области.

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