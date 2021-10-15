Коммунальщики освободили от МАФов улицу в парке Киото в Киеве, но оставили 2 киоска

Работники Киевблагоустройства провели масштабную чистку территории возле одного из самых популярных парков лесного массива. Коммунальщики уничтожили все незаконно установленные вдоль дороги МАФы.

О победе над участком с развитой нелегальной торговлей рассказал директор департамента городского благоустройства Киевской городской государственной администрации Тимур Ткаченко.

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По словам чиновника, отныне улицу Киото освободили от незаконных киосков.

Оставили только Coffee art и Aroma kava



Убранная от МАФов улица Киото / Фото Тимура Ткаченко

Как указал глава департамента КГГА, коммунальщики освободили от МАФов почти всю улицу, оставили при этом только два киоска.

По словам чиновника, МАФы, где работают Aroma kava и Coffee art, установлены вполне законно и имеют договоры с коммунальным предприятием "Городской магазин".

В комментариях к сообщению Ткаченко в фейсбуке пользователи отметили, что владельцы оставленных МАФов все же должны их убрать. Поскольку частично конструкции нависают над полосой проезжей части. Это нарушает действие дорожного знака, который запрещает оставлять на полосе машины.

На эту критику чиновник указал, что уже инициировал перенос киосков на другое место.