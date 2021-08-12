Конфликт директора "Ибиса" и инспектора по парковке: полиция открыла 2 дела

Полиция открыла 2 уголовных дела относительно инцидента, который произошел 11 августа около магазина охотничьего оружия "Ибис" на бульваре Леси Украинки в Киеве. Директору этой сети не понравилось, что инспектор по парковке хотел убрать "частные" антипаркировочные столбики.

Вероятно, Ромас Грунскис, который владеет сетью, на территории возле магазина, где вообще запрещена парковка, с помощью столбиков обустроил парковочные места. Он снимал и ставил обратно такие столбики самостоятельно.

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Как все было

Инспектор по парковке вызвал спецтехнику, чтобы демонтировать столбики, но на него набросился сам Ромас Грунскис, а также охранники магазина и кулинарного дома, который тоже принадлежит бизнесмену. Обе стороны конфликта использовали газовые баллончики и обвиняют "оппонента" в применении силы.

В полиции открыли 2 дела

Оба производства открыты по одной статье – "умышленное легкое телесное повреждение".

Санкция статьи предусматривает штраф до 850 гривен или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Полиция рассматривает две версии: в одной – подозреваемый директор сети, а в другой – он жертва.

Напомним, что Виталий Кличко прокомментировал этот конфликт. Мэр отметил, что на сеть "Ибис" уже собралось немало жалоб, но теперь они "перешли все границы". Кличко требует, чтобы полиция оперативно расследовала это дело.

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