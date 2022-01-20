На Контрактовой площади в Киеве увидели женщину с козой на поводке

Свидетелями совершенно необычной картины стали жители и гости столицы на Подоле днем 20 января. На Контрактовой площади прохожие видели женщину, выгуливавшую на поводке козу.

Фото женщины с животным сделали очевидцы, выложившие изображение в соцсети. В местных сообществах не объяснили, для чего владелица животного решила его выгулять.

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Вопросом, что коза делала в историческом центре столицы, начали задаваться пользователи.

Привезли для съемок в клипе

Коза, которую можно было увидеть днем ​​20 января на Контрактовой площади, выглядела ухоженной и сытой. Животное, судя по всему, свободно чувствовало себя среди людей и совсем не нервничало.



В городе много не только оленей и лосей, но и коз,

– подписали фото в соцсетях.

В комментариях к сообщению киевляне отметили, что козу на Подол привезли совсем не для прогулки, а для съемок в клипе.

Жители Осокорков не удивились

Также пользователи пошутили, что удивляться появлению козы в центре города могут все, кроме жителей Осокорков. Именно в этом районе среди многоэтажек разместился легендарный частный дом, где владельцы содержат множество коз. Днем они свободно гуляют по району, залезают на машины и играются с детьми.