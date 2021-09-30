В КПИ гигантский Тополь едва не упал на голову прохожим: жуткое видео

На территории национального технического университета "КПИ" имени Игоря Сикорского в Киеве огромный тополь упал прямо на жилую улицу. Инцидент произошел утром 30 сентября.

На видео слышно, как дерево громко скрипит, а потом падает и почти полностью перекрывает собой улицу Политехническую. При этом вокруг стоит немало людей, а некоторые вообще отбегают в последний момент.

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Люди отпрыгнули от дерева в последний момент / Скриншот видео

Экстремальные коммунальщики

По информации телеграм-канала PZDC | KYIV, дерево на самом деле специально спилили. Однако опасную зону вокруг него никто и не думал отгораживать. Коммунальщиков не смутило, что вокруг ходят люди (ведь на Политехнической расположены учебные корпуса КПИ).

Кроме того, Тополь мог упасть на киоск-кофейню, расположенный почти под ней. К счастью, от опасного произвола рабочих никто не пострадал.



Коммунальщики срезали дерево, не ограждая опасную зону / Скриншот видео

В Киеве на территории КПИ Тополь едва не упал на прохожих: видео

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В последний день лета в Киеве деревья разбили машины на нескольких улицах. А на Белорусской в разгар непогоды ствол упал на маршрутку. К счастью, люди не пострадали.