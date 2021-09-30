В КПИ гигантский Тополь едва не упал на голову прохожим: жуткое видео
Источник:телеграм-канал KIEVMAP
На территории национального технического университета "КПИ" имени Игоря Сикорского в Киеве огромный тополь упал прямо на жилую улицу. Инцидент произошел утром 30 сентября.
На видео слышно, как дерево громко скрипит, а потом падает и почти полностью перекрывает собой улицу Политехническую. При этом вокруг стоит немало людей, а некоторые вообще отбегают в последний момент.
По теме Разбило окна и застряло: в Днепре на дом упало дерево
Люди отпрыгнули от дерева в последний момент / Скриншот видео
Экстремальные коммунальщики
По информации телеграм-канала PZDC | KYIV, дерево на самом деле специально спилили. Однако опасную зону вокруг него никто и не думал отгораживать. Коммунальщиков не смутило, что вокруг ходят люди (ведь на Политехнической расположены учебные корпуса КПИ).
Кроме того, Тополь мог упасть на киоск-кофейню, расположенный почти под ней. К счастью, от опасного произвола рабочих никто не пострадал.
Коммунальщики срезали дерево, не ограждая опасную зону / Скриншот видео
В Киеве на территории КПИ Тополь едва не упал на прохожих: видео
Деревопад в конце лета: похожее
В последний день лета в Киеве деревья разбили машины на нескольких улицах. А на Белорусской в разгар непогоды ствол упал на маршрутку. К счастью, люди не пострадали.