Крайне пьяный молодой водитель без документов гонял по Киеву

Патрульные полицейские поймали наглого нарушителя правил дорожного движения возле Северного моста в Киеве. Мужчина странно двигался на своем Mitsubishi, из-за чего на него и обратили внимание правоохранители.

Когда патрульные начали разговаривать с водителем, выяснилось, что он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Инспекторы предложили мужчине пройти проверку с помощью драгера или поехать на осмотр к врачу.

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Нарушитель от этого отказался.

Машину эвакуировали

Водитель Mitsubishi с харьковской регистрацией едва мог говорить. На все вопросы правоохранителей он отвечал очень путано.

Мужчина долго не мог понять, что от него хотят инспекторы, предлагая выбрать проверку на драгере или освидетельствование в медицинском учреждении.

Впоследствии, когда нарушитель отказался проверяться, патрульные выяснили, что при себе у него не было никаких документов.

На мужчину составили протокол о нетрезвом управлении. За это ему грозит 17 тысяч гривен штрафа, а также лишение прав на год.

Кроме того, водителя отстранили от управления, а на место происшествия вызвали эвакуатор. Mitsubishi отправили на штрафплощадку.

Смотрите видео с очень пьяным водителем, который ездил по Киеву: