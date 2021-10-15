На Крещатике произошла стрельба: в баре в центре Киева ранили человека

В центре Киева 15 октября в одном из известных баров произошла драка. Она переросла в стрельбу, во время которой ранили человека.

Инцидент произошел в одном из популярных столичных баров "Диктат". На месте происшествия работали правоохранители и медики.

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Во время стрельбы на Крещатике ранили человека

В самом центре Киева 15 октября случилась драка. Во время стычки один из мужчин начал стрелять. Инцидент произошел примерно в 1:40 в доме на улице Крещатик, 44. Там расположен бар "Диктат", вход в который всегда находится под контролем охраны.

По предварительной информации, драка возникла в помещении бара. Однако, что стало причиной конфликта и кто начал стрельбу, пока неизвестно. Правоохранители пока не прокомментировали этого инцидента. На место происшествия приехали карета скорой и десяток экипажей полиции. Медики оказали помощь одному из пострадавших.



В центре Киева произошла стрельба / Фото "Информатор"



В центре Киева произошла стрельба / Фото "Информатор"



На место прибыл десяток экипажей полиции / Фото "Информатор"



В результате стрельбы пострадал человек / Фото "Информатор"