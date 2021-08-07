Одно из самых трудных решений, – "слуга народа" Кулеба о принятии генплана Киева

В столице до сих пор не принят новый генеральный план Киева. Город живет по документу, который был утвержден в 2002 году.

Соответствующий вопрос остается сложным и проблематичным. Такое мнение в программе "Перекрестный допрос" с Екатериной Соляр на 24 канале выразила руководитель общественной организации "Город-сад" и депутат Киевсовета Евгения Кулеба.

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Обсуждение генплана Киева начнется вскоре

Она отметила, что, по словам мэра на последнем пленарном сессионном заседании, уже скоро начнется активное обсуждение плана в новом составе Киевсовета. После этого его и примут.

"Думаю, что это будет одно из самых трудных решений, которое примет Киевсовет", – отметила Кулеба.

Продвижение работы по генплану: что известно

Слушания по новому генеральному плану столицы должны были состояться в марте 2020 года. Но из-за карантинных ограничений их так и не организовали.

Уже осенью того же года руководитель "Киевгенплана" Сергей Броневицкий заявил, что документ готов на 99%. В ноябре должны были состояться слушания, но их снова не организовали.

В Окружной административный суд Киева в конце марта 2021 года подали иск о запрете КГГА разрабатывать новый генплан. В апреле ОАСК открыл производство по соответствующему делу.

Действующий генплан Киева рассчитан только до 2020 года. Его разработали еще в 1997 году.

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