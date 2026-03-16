"Ланцеты" не могут долететь до Киева, – "Флэш" опроверг заявления СМИ и раскрыл замысел врага

Утром в понедельник, 16 марта, российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками: один из дронов упал рядом с Монументом Независимости в центре столицы. Сначала в сети появились сообщения о том, что этим беспилотником был "Ланцет" с искусственным интеллектом. Однако впоследствии в Минобороны опровергли заявления.

Об этом говорится в материале Defense Express.

Что говорят в Defense Express?

По данным Defense Express, во время утренней атаки россияне впервые применили новый тип ударных дронов, которые могут быть очень опасными.

На то, что это именно "Ланцет" указывают обломки этого дрона. В частности довольно характерное Х-образное хвостовое оперение "Ланцета" с толкающим винтом. Также есть фото крыла, на котором номер с индексом RF,

– объяснили аналитики.

Сейчас продолжается анализ обломков.

Однако, как сообщают в Defense Express, уже можно сделать вывод, что в этом дроне-камикадзе "Ланцет" был использован искусственный интеллект. Отмечается, что он был настроен на роевое использование, автономную навигацию, поиск целей и удар без связи с оператором – на это указывает соответствующая маркировка.

Кроме этого, россияне могли использовать связь с помощью mesh-модемов или мобильной связи.

По дальности полета дрона-камикадзе "Ланцет", то обычно в открытых источниках упоминается показатель около 50 километров. Впрочем, речь идет прежде всего о дальности стабильной связи с беспилотником. В то же время в России уже заявляли, что эти дроны якобы регулярно совершают полеты на расстояние до 90 километров, а максимальная зафиксированная дальность, по их утверждениям, составляла 136 километров.

Несмотря на это, расстояние от российской границы до центра Киева превышает 200 километров. Поэтому вопрос, способен ли "Ланцет" преодолеть такую дистанцию, пока остается открытым.

Обратите внимание! Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО лейтенант Андрей Коваленко также отметил, что дроны с ИИ, которые способны самостоятельно выбирать цели, могут стать реальностью. По его словам, развитие технологий неизбежно приближает большую войну в Европе, которая, в отличие от Украины, не будет готова к этим угрозам.

Что говорят в Минобороны?

Атаку также прокомментировал эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам, дроны типа "Ланцет" не могут долететь до Киева.

"Флеш" отметил, что речь идет об ударных БпЛА с небольшим боезапасом для поражения прифронтовых целей, которые физически не имеют такого ресурса аккумуляторов и возможностей радиоуправления.

Я считаю, что вероятно обломки были намеренно сброшены с "Шахедов" как часть информационной специальной операции врага,

– написал он.

По его словам, сейчас специалисты продолжают собирать информацию для анализа: изучать радиосигналы, данные РЛС и фотографии с дронов-перехватчиков.

