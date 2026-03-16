Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Какие последствия удара по Николаеву?

В результате ночной атаки БпЛА в Николаеве было повреждено учебное заведение, а также многоквартирные дома рядом.

По словам Александра Сенкевича, сейчас администрация района уже находится на месте удара и фиксирует повреждения. Впоследствии также начнется ликвидация последствий атаки.

Самое главное для нас то, что нет жертв и пострадавших,
– добавил мэр города.

В своей заметке Сенкевич также напомнил, что комиссионное обследование объектов, поврежденных после 23 февраля 2023 года, проводит управление государственного архитектурно-строительного контроля городского совета.

Какие еще регионы были под атакой?

  • В ночь на 16 марта под вражеским ударом также оказалось Запорожье. В частном секторе города, в частности, есть разрушенные и поврежденные дома, произошел пожар. Пострадали две женщины 48 и 81 лет и 18-летний мужчина.

  • Кроме того, в результате удара обесточены более 7500 абонентов. Энергетики начнут восстановление, как только позволит ситуация с безопасностью.

  • Уже утром российские дроны также атаковали столицу: в Киеве прогремели взрывы. По данным мониторинговых каналов, под угрозой были ТЭЦ и ГЭС.