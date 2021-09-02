Лето установило 14 температурных рекордов в Киеве: когда было теплее всего

По данным климатологов лето в Киеве было очень жарким. Оно занимает 2 место после лета 2010 года. Средняя температура в этом году составила + 22,3 градуса. Это превышает норму на +1,9 градус.

Самое жаркое лето в Киеве определяют с 1881 года. Большинство рекордов 2021 года зафиксировали в июне.

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Самый теплый был июль

За лето установили 14 температурных рекордов. Большинство из них, десять, зафиксировали в июне.

В июле, по исследованиям климатологов, температура чаще всего превышала норму. Таким образом июль стал самым теплым среди трех месяцев лета за последние 140 лет.

Самый холодный день этого лета – 1 июня. Температура под утро составляла 7,4 градуса тепла. В этом же месяце было и самое жаркое. Рекордный день – 24 июня. Тогда температура после полудня поднялась до + 35,5 градусов.

Количество осадков за лето на проспекте Науки составило 77% климатической нормы. Оно вошло в двадцатку самых сухих в Киеве с 1891 года.

Август 2021: итоги

В августе средняя температура составляла + 21,1 градуса. Жарче всего было 17 августа – 33,4 градуса тепла. Дождей в последний месяц лета выпало чрезмерно, а именно – 65 миллиметров на проспекте Науки. Это 116% климатической нормы.

Самым холодным было 27 августа. Тогда зафиксировали 13,6 градуса тепла.

30 августа Киев накрыл сильный ливень. Непогода значительно повлияла на итоги климатологов.