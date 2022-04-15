Людей в братских могилах в Буче хоронил местный коммунальщик, – полиция

Оккупанты замучили и убили в Буче, что на Киевщине, более 400 человек. В городке обнаружили две братские могилы, из которых эксгумируют тела.

Об ужасных событиях в Буче рассказал Андрей Небитов, начальник главного управления Нацполиции Киевской области. Он отметил, что известна личность коммунальщика, работавшего и оставшегося в городе.

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Коммунальщик просил разрешения похоронить тела убитых людей

Он просил оккупантов дать возможность забрать тела людей с улиц. Он хоронил их в братских могилах. В первой было 40 человек, во второй – 57,

– сказал Небитов.

С первой могилы уже достали 40 тел, среди убитых – и полицейский. Работник уголовного розыска тоже был застрелен. Небитов отметил, что 95% были застрелены именно из снайперского или стрелкового оружия.

Эти преступления зафиксированы, – Небитов

Глава полиции Киевщины подчеркнул, что все эти преступления невозможно скрыть, ведь есть не только свидетельские показания, но и доказательства, которые зафиксированы на видео.

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В Буче, говорят правоохранители, больше всего жертв убийств на Киевщине. Это свидетельствует о том, что эти подразделения находившихся здесь оккупантов были наиболее жестокими.