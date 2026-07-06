Ночной террор в Киеве привел к гибели людей, есть пострадавшие

Массированная воздушная атака по Киеву в ночь на 6 июля привел к новым разрушениям и пожарам в нескольких районах города. К сожалению, уже поступили сообщения о погибших и пострадавших в столице.

Об этом сообщают городские власти, в частности КГВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Обстрел Киева 6 июля: какая информация есть о жертвах и пострадавших?

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, по состоянию на утро 6 июля число пострадавших в столице возросло – на данный момент речь идет о 24. К сожалению, 7 человек погибли.

Массированная вражеская атака происходила в несколько волн в течение ночи. Сначала враг запустил баллистические ракеты, в частности, как писали мониторинговые сообщества, ракеты комплексов "Искандер", "Циркон" и С-400. После этого последовали крылатые ракеты и БпЛА. Силы ПВО вели ожесточенный бой, однако обломки сбитых целей и вражеские попадания привели к значительным разрушениям в жилом секторе.

Больше всего от обстрела пострадали Подольский и Дарницкий районы Киева. По информации мэра Виталия Кличко, в Подольском произошло частичное разрушение жилого дома на уровне 7 – 9 этажей, где оказались заблокированными люди. Оттуда спасатели вывели 15 человек, с верхних этажей эвакуировали 3 женщин и 6 детей.

В этом же районе пострадало 25-этажное здание, где разрушения зафиксированы на уровне 16 этажа. В целом, во многих районах столицы фиксируются повреждения и пожары.

Помимо Киева, от этой же ночной атаки пострадал и Бучанский район Киевской области, где погиб один человек. Еще 10 жителей области получили травмы.