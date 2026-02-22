Обломки упали возле скорой и в парковой зоне: последствия вражеского обстрела в 4 районах столицы

После ночной атаки российских военных в нескольких районах столицы зафиксировали падение обломков ракет. Прошло без жертв и пострадавших, впрочем есть повреждения жилых домов и гражданских автомобилей.

О последствиях атаки на столицу сообщил городской голова Виталий Кличко.

Смотрите также Атака по Киеву и области: есть погибший, раненые, пострадал ряд районов

Какие последствия российской атаки на Киев?

Кличко отметил, что разрушения из-за вражеского массированного обстрела зафиксированы в четырех районах столицы.

В частности, в Днепровском районе осколок ракеты упал вблизи подстанции скорой медицинской помощи. Пожары и разрушения там не зафиксированы. К счастью, пострадавших также нет. В то же время обломки российской ракеты обнаружили на открытой территории, во дворе еще одного дома и в парковой зоне напротив многоэтажки.

В Святошинском районе взрывная волна выбила окна в нескольких жилых домах. Кроме того, повреждено остекление в одном из офисных помещений. Пострадавших нет.

В Деснянском районе фрагменты вражеской цели обнаружили на открытой местности.

В Подольском районе составляющие ракеты также упали на открытую территорию. Разрушений или пожаров в этом участке города не зафиксировано.

Где еще слышали взрывы этой ночью?