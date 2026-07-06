Ночью оккупанты снова атаковали железнодорожную инфраструктуру Киевской области: что с движением поездов
Российская армия ночью 6 июля вновь осуществила атаку на железнодорожную инфраструктуру в Киевской области. В связи с этим на отдельных участках было ограничено движение поездов.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
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Что известно о вражеском обстреле железной дороги в Киевской области 6 июля?
Алексей Кулеба отметил, что из соображений безопасности на отдельных участках движение поездов временно ограничивали, были задействованы резервные маршруты и внесены изменения в расписания.
В настоящее время движение уже восстановлено. Первый поезд из Боярки уже выехал в Киев,
– отметил вице-премьер.
Он также подчеркнул, что в рекордно короткие сроки железнодорожники, работавшие сразу же вслед за взрывотехниками ГСЧС, восстановили инфраструктуру в Киевской области и возобновили движение поездов. В дальнейшем как поезда дальнего следования, так и пригородные будут следовать по стандартному маршруту.
"Было задействовано два десятка восстановительных бригад энергетиков, связистов и путевиков, которые работали параллельно, чтобы как можно быстрее вернуть поезда на стандартные маршруты", – пояснил Кулеба.
Напомним, Киевская область пострадала в результате массированной вражеской атаки в ночь на 6 июля. Известно, что в регионе погибли как минимум 6 человек, еще более 20 – пострадали, среди них двое младенцев.
Одной из самых сложных была ситуация в городе Вишневом. Там вспыхнул масштабный пожар в складских помещениях, из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов была объявлена временная эвакуация местных жителей.