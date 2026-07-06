Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

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Що відомо про ворожий обстріл залізниці на Київщині 6 липня?

Олексій Кулеба зазначив, що з міркувань безпеки на окремих ділянках рух поїздів тимчасово обмежували, були залучені резервні маршрути та внесені зміни до графіків.

Наразі рух уже відновлено. Перший поїзд із Боярки вже виїхав на Київ,

– зауважив віцепрем'єр.

Він також наголосив, що у надшвидкі терміни залізничники, які працювали відразу вслід за вибухотехніками ДСНС, відновили інфраструктуру на Київщині та поновили рух поїздів. Надалі як поїзди далекого слідування, так і приміські йтимуть стандартним маршрутом.

"Було залучено два десятки відновлювальних бригад енергетиків, зв'язківців, колійників, які працювали паралельно, щоб повернути поїзди на стандартні маршрути яка найшвидше", – пояснив Кулеба.

Нагадаємо, Київська область постраждала внаслідок масованої ворожої атаки вночі 6 липня. Відомо, що у регіоні загинуло щонайменше 6 людей, ще понад 20 – постраждали, серед них двоє немовлят.

Однією з найскладніших була ситуація в місті Вишневому. Там спалахнула масштабна пожежа складських приміщень, через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів була оголошена тимчасова евакуація місцевих жителів.