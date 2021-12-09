В метро Киева намекнули, что 20 гривен за поездку – скромная цена
Источник:Mintrans
Разовая стоимость поездки в Киевском метрополитене должна стоить минимум 22 гривны, а не 20, как это планируется.
Администрация столичной подземки уточнила, что считает экономически обоснованной стоимость билета в 21,96 гривен. Однако даже она не позволит предприятию зарабатывать.
К теме Подорожание проезда в Киеве: КГГА обнародовала расценки на проездные и е-билеты
Жалуются на убытки и выход в "минус"
В Киевском метрополитене заверили, что за 9 месяцев 2021 года промежуточная финансовая отчетность показала неутешительную картину. Так, убытки достигли 1,7 миллиарда гривен, доходы – 2,5 миллиарда гривен, а расходы – аж 4,2 миллиарда гривен.
За пассажиров доплачивает город
В Киевсовете запланировали выплатить Киевпасстрансу и Киевскому метрополитену 500 миллионов гривен дотации из городского бюджета. За эти средства хотят покрыть "дыру", которая образовалась из-за якобы заниженных тарифов перевозки пассажиров.
Когда ждать подорожания
- В середине ноября общественность возмутила новость о том, что вскоре проезд в коммунальном общественном транспорте будет стоить 20 гривен.
- Изначально планировалось, что новые тарифы вступят в силу уже с 1 января 2022 года. Впрочем, впоследствии мэр Киева Виталий Кличко заверил, что вопрос не будут рассматривать до конца отопительного сезона.
- Кроме того, он отметил, что для киевлян стоимость проезда вырастет до 12 гривен, а для жителей области – до 14 гривен. Что же касается гостей, то они будут вынуждены платить за разовую поездку по 20 гривен.