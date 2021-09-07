В Минюсте похвастались сделанным в Лукьяновском СИЗО ремонтом: впечатляющие фото

Ремонтные работы в ужасных камерах киевского следственного изолятора продолжаются уже более полугода. Осуществляют их за счет поступлений денег за платные камеры с особыми условиями.

Фотоотчетом об улучшении условий содержания арестованных поделились 7 сентября в министерстве юстиции. Согласно данным чиновников, за почти 28 тысяч гривен в Лукьяновке кардинально изменили вид прогулочного дворика №42.

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Еще за 63 тысячи в СИЗО закупили строительных материалов для ремонта в 97 камерах.

Ремонты идут своим ходом

По словам министра Дениса Малюськи, все помещения, где делают ремонты, являются бесплатными, а в них попадают обычные фигуранты уголовных производств.

В Минюсте утверждают, что процесс улучшения условий для заключенных проходит постоянно и стандартизировано.

На этот раз в Киевском следственном изоляторе сделали капитальный ремонт прогулочной площадки и одной из камер. На площадке вместо ободранных стен и чудовищного пола появилось искусственное покрытие в виде травы. Кроме того, невероятно улучшили условия в камере. Вместо грязных нар и никуда не годной сантехники установили новые кровати, раковину, унитаз и душевую кабину.

Смотрите фото до и после ремонта в Лукьяновском СИЗО / Фото Министерства юстиции: