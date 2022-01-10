На Минском массиве после праздников возникло "кладбище" непроданных елок: печальное видео
Источник:телеграм-канал "Столица"
На окраинах Минского массива в Киеве после новогодне-рождественских праздников возникла большая свалка елок и сосен. Печальные кадры обнародовали в сети 10 января.
Деревья просто хаотично разбросали на обочине дороги и даже не подумали отвезти их на специальный пункт переработки.
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Привозят, когда никто не видит
Лесник Николай Супрун, который собирает возле "кладбища" елок дрова для печи, рассказал, что деревья обычно привозят выбрасывать либо поздно ночью, либо с самого утра.
Как сообщает ТСН, мужчину возмутило, что нереализованный новогодний атрибут по крайней мере не утилизируют с пользой, а просто оставляют под открытым небом.
Показательно, что многие деревья упакованы в пластик, на них сохранились ценники и нет никаких украшений. Скорее всего, это сосны и елки, которые не успели продать на специальных базарах к праздникам.
На Минском массиве возникло "кладбище" непроданных елок: видео
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Текст публикации телеграм-канала "Столица":
На окраине Киева нашли огромное "кладбище" елок, которые не смогли продать на елочных базарах.