Могут падать деревья и рекламные конструкции: в Киеве объявили штормовое предупреждение

Кроме дождя и холодной температуры воздуха 24 сентября в Киеве будет и очень ветрено. Синоптики Укргидрометцентра предупреждают жителей столицы об объявлении I желтого уровня опасности.

Как отметили в КГГА, днем синоптики обещают достаточно сильные порывы ветра. Кое-где их скорость будет достигать 15-20 метров в секунду.

Смотрите также Не надейтесь на тепло и солнце: прогноз погоды на 24 сентября

Такая погода может быть опасной для людей и привести к падению деревьев и рекламных конструкций.

О чем надо помнить во время сильного ветра

Чиновники говорят, что во время штормового ветра надо:

плотно закрыть все окна домов и убрать с балконов предметы, которые могут выпасть;

держаться как можно дальше от линии электропередач, больших деревьев и рекламных конструкций;

не парковать машину в местах, где на нее может упасть что-то тяжелое;

укрыться в ближайшем помещении или другом укрытии в случае, если ветер слишком мощный.

Кроме того, в КГГА просят жителей столицы сохранять спокойствие и звонить в экстренные службы при травмировании людей в результате падения веток или деревьев. Если же пострадавших вследствие этого нет, надо известить об инциденте коммунальщиков.

В целом, по данным специалистов, в Киеве 24 сентября будет довольно прохладно. Днем температура воздуха прогреется до +14 градусов, однако ближе к вечеру столбики термометров будут показывать +9.