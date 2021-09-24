Могут падать деревья и рекламные конструкции: в Киеве объявили штормовое предупреждение
Источник:КГГА
Кроме дождя и холодной температуры воздуха 24 сентября в Киеве будет и очень ветрено. Синоптики Укргидрометцентра предупреждают жителей столицы об объявлении I желтого уровня опасности.
Как отметили в КГГА, днем синоптики обещают достаточно сильные порывы ветра. Кое-где их скорость будет достигать 15-20 метров в секунду.
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Такая погода может быть опасной для людей и привести к падению деревьев и рекламных конструкций.
О чем надо помнить во время сильного ветра
Чиновники говорят, что во время штормового ветра надо:
- плотно закрыть все окна домов и убрать с балконов предметы, которые могут выпасть;
- держаться как можно дальше от линии электропередач, больших деревьев и рекламных конструкций;
- не парковать машину в местах, где на нее может упасть что-то тяжелое;
- укрыться в ближайшем помещении или другом укрытии в случае, если ветер слишком мощный.
Кроме того, в КГГА просят жителей столицы сохранять спокойствие и звонить в экстренные службы при травмировании людей в результате падения веток или деревьев. Если же пострадавших вследствие этого нет, надо известить об инциденте коммунальщиков.
В целом, по данным специалистов, в Киеве 24 сентября будет довольно прохладно. Днем температура воздуха прогреется до +14 градусов, однако ближе к вечеру столбики термометров будут показывать +9.