Можно объявлять красную зону: Радуцкий о загруженности больниц в Киеве

Руководитель комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий утверждает, что власти Киева имеют основания для того, чтобы ввести локдаун. Заполненность коек, которые выделены под лечение тяжелобольных COVID-19 в столице превышает 70%.

Как отметил нардеп журналистам, решение о переходе в красную зону должны принимать представители местной власти. При этом, согласно правилам адаптивного карантина, в Киеве уже можно объявлять локдаун.

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Всего лишь за сутки в столице заполнили 7% койкомест.

Больницы стремительно загружаются

Согласно официальным данным КГГА, сейчас в столице на 90 – 100% заполнены:

КНП "Киевский городской центр радиационной защиты населения города Киева от последствий Чернобыльской катастрофы";

Киевская городская клиническая больница №3;

Киевская городская клиническая больница №9;

Киевская городская клиническая больница №6;

Еще в 7 медицинских учреждениях заполнено более 50% койкомест. Более-менее свободными остаются только больницы №18 и №5. Впрочем, туда привозят все больше больных коронавирусной инфекцией.

Почти все – не вакцинированы

По словам врача Александра Васильева, сейчас в Александровской больнице – "настоящий ад". Большинство больных, которых привозят в медицинское учреждение, не делали прививки. Из-за COVID-19 и сопутствующих болезней у них возникают крайне тяжелые патологии. Только за последние сутки у двух пациентов инфекция вызвала инфаркт, а еще у одного – инсульт.