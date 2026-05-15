В Киеве и области прогремели взрывы: россияне атакуют дронами

Днем 15 мая столицу атаковали вражеские ударные беспилотники. Местные сообщили о взрывах.

Об этом информирует Киевская ОВА.

Смотрите также Оккупанты били ракетами и более сотни дронов: как отработала ПВО и где до сих пор есть угроза атаки

Что известно о взрывах в Киевской области и в столице 15 мая?

С 11:21 угроза удара российских беспилотников начала распространяться по Киевской области, в частности Броварским районом.

Местные власти за 8 минут сообщили о движении вражеских беспилотников над областью и работу сил противовоздушной обороны.

Впоследствии, в 11:43 руководитель Киевской МВА сообщил об атаке дронов непосредственно на столицу.

Враг снова атакует столицу. Может быть громко!,

– подчеркнул Тимур Ткаченко.

Виталий Кличко уточнил, что силы ПВО работают по вражеским целям на левом берегу столицы.

В ОВА отметили, что воздушная тревога в регионе продолжается до сих пор и призвали соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях до завершения российской атаки.

В то же время деталей о масштабах обстрела и последствиях пока нет.

Где сейчас сохраняется угроза удара: смотрите на карте

К слову! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

В каких регионах недавно слышали взрывы?

В ночь на 15 мая оккупационные войска выпустили на Украину 5 противорадиолокационных ракет Х-31П из района Черного моря, одну противокорабельную ракету Х-35 с территории временно оккупированного Крыма. Кроме того, на территорию страны летел 141 ударный БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и "Италмас".

Силы ПВО обезвредили 1 ракету Х-35 и 130 беспилотников на юге, севере и востоке страны. Пять ракет Х-31П не достигли целей.