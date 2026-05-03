На Киевщине прогремели взрывы: в регионе работает ПВО

В Киевской области зафиксировали беспилотники в воздушном пространстве. Силы противовоздушной обороны уже работают по вражеским целям.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Что известно о российской атаке на Киевщину?

В воздушных силах сообщили, что вражеские дроны фиксируют на востоке Киевщины. Они двигаются в направлении населенного пункта Березань. В 15:41 российские БПЛА фиксировались в направлении Украинки и Обухова.

Местные власти призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до ее завершения. Также граждан просят позаботиться о собственной безопасности и не находиться на открытых территориях во время работы ПВО.

Известно, что оккупанты запустили дроны и их фиксируют в разных регионах. Важно, что россияне используют новую тактику и наносят удар по украинским городам не только ночью, но и днем. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что для России не важна точность ударов, акцент делается на количестве и ударах по гражданским объектам.

Что известно о недавних атаках россиян на украинские города?

В течение 3 мая оккупанты совершили серию атак на разные регионы Украины, применяя дроны и ракетное вооружение. В частности, в Кривом Роге беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. В результате удара возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Предварительно обошлось без пострадавших.

В Днепре днем ​​раздался взрыв во время объявленной воздушной тревоги из-за ракетной опасности. К сожалению, в Николаеве русские войска нанесли баллистический удар по городу. Сначала сообщалось о двух пострадавших, однако впоследствии их количество возросло до пяти – это три мужчины и две женщины. Всех раненых госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Также зафиксированы повреждения частных домов.

Ночью под ударом оказалась и Одесская область. Враг атаковал гражданскую и портовую инфраструктуру, зафиксировано попадание беспилотников в три жилых дома, еще два получили повреждения. В результате атаки погибли два человека, еще пятеро получили ранения.