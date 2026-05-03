Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Дивіться також Влучання в багатоповерхівку: росіяни дронами атакували Кривий Ріг

Що відомо про російську атаку на Київщину?

У Київській області 4 травня в повітряному просторі зафіксовано безпілотники. Сили протиповітряної оборони здійснюють роботу з їхнього знищення.

У Повітряних силах повідомили, що ворожі дрони фіксують на сході Київщини. Вони рухають у напрямку населеного пункту Березань. О 15:41 російські БпЛА фіксувалися у напрямку Українки та Обухова.

Де лунає повітряна тривога: дивіться на карті

Місцева влада закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до її завершення. Також громадян просять подбати про власну безпеку та не перебувати на відкритих територіях під час роботи ППО.

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу БпЛА та балістики для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Відомо, що окупанти запустили дрони та їх фіксують у різних регіонах. Важливо, що росіяни використовують нову тактику та завдають удару по українських містах не лише вночі, але вдень. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що для Росії не важлива точність ударів, акцент робиться на кількості та ударах по цивільних об'єктах.

Що відомо про нещодавні атаки росіян на українські міста?

Упродовж 3 травня російські війська здійснили серію атак на різні регіони України, застосовуючи дрони та ракетне озброєння. Зокрема, у Кривому Розі безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Унаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

У Дніпрі вдень пролунав вибух під час оголошеної повітряної тривоги через ракетну небезпеку. На жаль, у Миколаєві російські війська завдали балістичного удару по місту. Спочатку повідомлялося про двох постраждалих, однак згодом їхня кількість зросла до п'яти – це троє чоловіків і двоє жінок. Усіх поранених госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу. Також зафіксовано пошкодження приватних будинків.

Уночі під ударом опинилася й Одеська область. Ворог атакував цивільну та портову інфраструктуру, зафіксовано влучання безпілотників у три житлові будинки, ще два зазнали пошкоджень. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення.