Враг терроризирует "Шахедами": в Киеве и области прогремели взрывы

Россияне продолжают террор украинских городов дронами. Утром 10 апреля тревога добралась до Киева. А в области силы ПВО отражают атаку БпЛА.

О таком сообщили местные власти.

Что известно об атаке на Киев и область?

Около 9 утра в разных районах Киевской области начала распространяться тревога. В частности, красными стали Вышгородский, Броварской, Бориспольский районы. Впоследствии тревога добралась и до столицы.

А уже в 9:14 проинформировали о работе ПВО в области.

Позже взрывы прогремели в Киеве.