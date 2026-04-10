10 апреля, 09:18
Враг терроризирует "Шахедами": в Киеве и области прогремели взрывы

Татьяна Бабич

Россияне продолжают террор украинских городов дронами. Утром 10 апреля тревога добралась до Киева. А в области силы ПВО отражают атаку БпЛА.

О таком сообщили местные власти.

Что известно об атаке на Киев и область? 

Около 9 утра в разных районах Киевской области начала распространяться тревога. В частности, красными стали Вышгородский, Броварской, Бориспольский районы. Впоследствии тревога добралась и до столицы. 

А уже в 9:14 проинформировали о работе ПВО в области. 

Позже взрывы прогремели в Киеве.

 