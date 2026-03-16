На Киевщине снова работает ПВО: регион под атакой БпЛА

Посреди дня 16 марта в Киевской области снова прогремели взрывы. В небе над регионом фиксируют БпЛА.

Местные власти сообщают о работе ПВО.

Читайте также В Сумах БпЛА влетел прямо в проезжую часть: ужасное видео

Какая ситуация в Киевской области?

Мониторы писали о движении вражеского беспилотника типа "Шахед" в районе Барышевки курсом на Переяслав, Киевщину. Около 16:27 в КОВА проинформировали, что противовоздушная оборона отражает атаку БпЛА, который фиксировали в небе Киевской области.

Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– напомнили в КОВА.

Там также призвали местных соблюдать информационную тишину и не снимать работу ПВО.

Заметим, что тревога в Киеве и области 16 марта объявлялась несколько раз. Россия совершила атаку с помощью беспилотников. Обломки сбитых дронов упали в разных районах города, в том числе и в Шевченковском районе.

