На Киевщине снова работает ПВО: регион под атакой БпЛА
- В Киевской области 16 марта снова были взрывы.
- Местные власти призвали людей оставаться в укрытиях до конца тревоги.
Посреди дня 16 марта в Киевской области снова прогремели взрывы. В небе над регионом фиксируют БпЛА.
Местные власти сообщают о работе ПВО.
Читайте также В Сумах БпЛА влетел прямо в проезжую часть: ужасное видео
Какая ситуация в Киевской области?
Мониторы писали о движении вражеского беспилотника типа "Шахед" в районе Барышевки курсом на Переяслав, Киевщину. Около 16:27 в КОВА проинформировали, что противовоздушная оборона отражает атаку БпЛА, который фиксировали в небе Киевской области.
Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,
– напомнили в КОВА.
Там также призвали местных соблюдать информационную тишину и не снимать работу ПВО.
Заметим, что тревога в Киеве и области 16 марта объявлялась несколько раз. Россия совершила атаку с помощью беспилотников. Обломки сбитых дронов упали в разных районах города, в том числе и в Шевченковском районе.
Что известно о последствиях предварительных обстрелов Киевской области?
В ночь на 14 марта Россия совершила массированную атаку на Киевщину с применением дронов и ракет. В результате ударов зафиксировано разрушение в нескольких районах области. В частности, в Броварском районе повреждения получили общежитие, производственные и складские объекты.
В Вышгородском районе в результате обстрела погиб еще один человек, вспыхнули склады, а также поврежден многоквартирный дом. В Обуховском районе разрушений подверглось техническое помещение многоэтажки, рядом загорелись автомобили. В Бучанском районе возник пожар в частном доме.
В общей сложности известно о шести погибших и 15 раненых. Утром 16 марта Николай Калашник сообщил, что в больнице скончался мужчина 1981 года рождения, получивший ранения во время этой атаки.
Также силы ПВО работали в Киевской области 7 марта, тогда украинские защитники не допустили попаданий по объектам критической инфраструктуры, обошлось без пострадавших.