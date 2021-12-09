Нападавшие на коммунальщиков при демонтаже МАФов в Киеве оказались иностранцами, их задержали

Полицейские отреагировали на дерзкие поступки нескольких владельцев незаконных киосков в Дарницком районе Киева. Трое мужчин нападали на коммунальщиков, сносивших их МАФы.

По факту совершения хулиганства со стороны бизнесменов следователи открыли уголовное дело. Теперь мужчинам грозит до 7 лет заключения.

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Как отметили в полиции Киева, об инциденте они узнали днем ​​8 декабря, после чего на место происшествия выехали патрульные и следователи.

Порезали колеса и избили двух коммунальщиков

Правоохранители выяснили, что представители коммунального предприятия убирали незаконно установленные МАФы, однако им помешали трое мужчин.

Агрессивно настроенные нападающие изрезали колеса эвакуатора и избили коммунальщиков.

Всех троих злоумышленников задержали сами же коммунальщики. Их передали правоохранителям.

Как выяснилось, нападающими были иностранцы 1981, 1985 и 1987 годов рождения.

Инцидент квалифицировали как совершение хулиганства группой лиц. Вскоре правоохранители сообщат фигурантам дела о подозрении.

Кроме того, представители прокуратуры готовят ходатайство в суд по избранию меры пресечения задержанным.

Если вину злоумышленников докажут в суде, им грозит до 7 лет лишения свободы.

Владельцы МАФов нередко применяют силу

Случаи, когда бизнесмены сопротивляются представителям города во время демонтажа МАФов, происходят регулярно. 27 апреля 2021 года во время масштабного сноса киосков на Регенераторной улице в Киеве, предприниматели устроили масштабные стычки. Обеспечивать порядок на время демонтажа пришлось многим стражам порядка. На месте происшествия работали более 200 спецназовцев и бойцы муниципального караула.