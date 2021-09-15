Не будет так жарко: в Киеве будут контролировать температуру в общественном транспорте

Коммунальное предприятие в Киеве приобрело новые точные термометры для транспорта. Теперь летом и зимой люди не будут страдать от холода или жары, ведь ситуацию будут контролировать.

Новые термометры не только приобрели, но и получили на них разрешение от Укрметртестстандарта. Об этом рассказал заместитель председателя КГГА по вопросам самоуправляющихся полномочий Константин Усов 14 сентября.

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Комфорт для пассажиров

Инспекторы коммунальной службы в дальнейшем будут заботиться о температуре в общественном транспорте.

Для этого предприятие приобрело новые термометры. Теперь летом в маршрутках не будет так жарко, как раньше. Ведь термометры будут фиксировать максимальную температуру, что позволит контролировать ее.

Это же касается ситуации зимой. Люди не будут страдать от чрезмерного холода в маршрутках, автобусах и в другом общественном транспорте.



В Киеве в транспорте будут контролировать температуру / Фото с телеграма Константина Усова

Константин Усов говорит, что КГГА обеспечит усиленный контроль из-за новых правил. Когда именно установят новые термометры – еще не говорят. Усов в ближайшее время обещал показать, как будут выглядеть новые инспекторы.