У киевлянки за 13 неуплаченных штрафов забрали автомобиль

В Киеве женщина собрала 13 штрафов за нарушение ПДД. Из-за игнорирования их у нее конфисковали автомобиль.

Киевлянка должна была заплатить более 7 тысяч 167 гривен. Информация об этом появилась 7 февраля.

К теме Кличко признал, что его водитель нагло нарушил правила парковки, и опубликовал фото штрафа

Что будет с автомобилем

Постановление полиции изъять автомобиль выполнит Святошинский отдел Государственной исполнительной службы. Сейчас транспорт на штрафплощадке.

Если владелица не заплатит задолженность, то арестованное имущество продадут на электронном аукционе OpenMarket.

В Киеве уже был похожий случай

Водитель автомобиля Toyota не уплатил 25 штрафов за нарушение ПДД. В частности, речь идет о езде в городе на скорости 147 километров в час. За это автомобиль в ноябре 2021 года конфисковали.

Такую практику тогда применили впервые. Замминистра юстиции Андрей Гайченко отметил, что так будут бороться с безответственными водителями.

Полный текст публикации Министерства юстиции

Жительница города Киев накопила 13 штрафов за нарушение ПДД на общую сумму более 7 167 гривен и осталась без авто. И все потому, что не оплатила штрафы в срок.

Так, постановления органов полиции по наложению административного взыскания в виде штрафов по делу об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения предъявлены к принудительному исполнению в Святошинский отдел ГИС города Киева.

В настоящее время автомобиль должницы изъяли. Он будет находиться на штрафплощадке, пока владелица не заплатит задолженность. Или арестованное имущество должницы будет реализовано на электронном аукционе OpenMarket (ГП СЕТАМ Министерства юстиции Украины).