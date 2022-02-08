У киевлянки за 13 неуплаченных штрафов забрали автомобиль

8 февраля 2022 , 11:40
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Источник:

Министерство юстиции Украины

В Киеве женщина собрала 13 штрафов за нарушение ПДД. Из-за игнорирования их у нее конфисковали автомобиль.

Киевлянка должна была заплатить более 7 тысяч 167 гривен. Информация об этом появилась 7 февраля.

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Что будет с автомобилем

Постановление полиции изъять автомобиль выполнит Святошинский отдел Государственной исполнительной службы. Сейчас транспорт на штрафплощадке.

Если владелица не заплатит задолженность, то арестованное имущество продадут на электронном аукционе OpenMarket.

В Киеве уже был похожий случай

Водитель автомобиля Toyota не уплатил 25 штрафов за нарушение ПДД. В частности, речь идет о езде в  городе на скорости 147 километров в час. За это автомобиль в ноябре 2021 года конфисковали.

Такую практику тогда применили впервые. Замминистра юстиции Андрей Гайченко отметил, что так будут бороться с безответственными водителями.

Полный текст публикации Министерства юстиции

Жительница города Киев накопила 13 штрафов за нарушение ПДД на общую сумму более 7 167 гривен и осталась без авто. И все потому, что не оплатила штрафы в срок.

Так, постановления органов полиции по наложению административного взыскания в виде штрафов по делу об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения предъявлены к принудительному исполнению в Святошинский отдел ГИС города Киева.

В настоящее время автомобиль должницы изъяли. Он будет находиться на штрафплощадке, пока владелица не заплатит задолженность. Или арестованное имущество должницы будет реализовано на электронном аукционе OpenMarket (ГП СЕТАМ Министерства юстиции Украины).

Автор: Марія Масюк