Киянка повинна була сплатити понад 7 тисяч 167 гривень. Інформація про це з'явилася 7 лютого.

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Що буде з автомобілем

Постанову поліції забрати автомобіль виконає Святошинський відділ Державної виконавчої служби. Наразі транспорт на штрафмайданчику.

Якщо власниця не сплатить заборгованість, то арештоване майно продадуть на електронному аукціоні OpenMarket.

У Києві вже був схожий випадок

Водій автомобілю Toyota не сплатив 25 штрафів за порушення ПДР. Зокрема, мовиться про кермування містом на швидкості 147 кілометрів на годину. За це автомобіль у листопаді 2021 року конфіскували.

Таку практику тоді застосували вперше. Заступник міністра юстиції Андрій Гайченко зазначив, що так боротимуться із безвідповідальними водіями.

Повний текст публікації Міністерства юстиції

Жителька міста Київ накопичила 13 штрафів за порушення правил дорожнього руху на загальну суму понад 7 167 гривень та залишилася без авто. І все тому, що не сплатила штрафи вчасно.

Так, постанови органів поліції щодо накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафів у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху пред’явлені до примусового виконання до Святошинського відділу ДВС міста Київ.

Наразі автомобіль боржниці вилучили. Він перебуватиме на штрафмайданчику, допоки власниця не сплатить заборгованість. Або ж арештоване майно боржниці буде реалізоване на електронному аукціоні OpenMarket (ДП СЕТАМ Міністерства юстиції України).