Не проедет даже скорая: на Оболони во дворе образовалась яма-ловушка для автомобилей

На въезде во двор по улице Тимошенко, 4 (Оболонский район Киева) образовалась огромная яма на дороге. Соответствующее фото 27 января опубликовали возмущенные местные жители.

Люди обратились с жалобой в районную администрацию. Они надеются на быстрое решение проблемы, ведь сейчас от этого страдают все водители.

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Яма "съела" половину дороги

После обвала асфальта на проезжей части перед двором образовалась яма диаметром 1,5 метра. Из-за это жители дома опасаются, что к ним вскоре не сможет проехать даже скорая помощь.

К тому же в ловушку регулярно попадают машины местных. Один из водителей даже поделился фотографией с доказательством того, что ремонт этого участка уже очень необходим.



Водители пожаловались, что постоянно попадают в эту "ловушку" / Фото из фейсбука "Оболонский район города Киева"

Обвал асфальта в центре Киева: похожее

Вблизи Бессарабской площади 12 декабря начало проседать асфальтовое покрытие на проезжей части. Аварийная ситуация возникла из-за повреждения водопровода.

Коммунальщики быстро провели временные ремонтные работы, и уже 13 декабря движение транспорта на указанном участке почти полностью восстановили.

Однако 16 декабря его снова частично ограничили из-за угрозы повторного обвала дорожного покрытия.

Текст публикации из сообщества "Оболонский район города Киева":

Добрый день. Обращаюсь к администрации Оболонского района. На въезде во двор на улице Тимошенко, 4, провалился асфальт. Дыра размером 1,5 метра. Залатайте, пожалуйста. Прошу присоединиться к моему обращению обитателей этого двора. До вас даже скорая помощь вскоре не сможет доехать. Это единственная дорога, ведущая во двор.