Не все может работать в обычных условиях, – Кличко о ситуации в Киеве

Виталий Кличко еще раз призвал киевлян не спешить с возвращением домой. Ведь не все в столице функционирует в том же режиме, который был до войны.

Коммунальщики сейчас работают в напряженном режиме. Об этом сообщает 24 канал.

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Мы живем во время военного положения. Важно делать упор на том, что не все может работать на тех условиях, к которым мы привыкли. Это касается нагрузки на всю систему: коммунальную систему, сервисы, которые работают в нашем городе не так хорошо, как хотелось бы,

– сказал Кличко.

Он отметил, что это связано со многими причинами. В частности, нехваткой коммунальщиков. Ведь часть работников эвакуировалась, а другая часть – вступила в ряды Вооруженных Сил Украины.

Кличко заверил, что оставшиеся делают все, чтобы улицы убирали вовремя, мусор вывозили, а перебоев с водоснабжением и электроэнергией не было.

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