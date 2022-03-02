Не выходите на улицу, – Кличко призвал киевлян быть очень осторожными

В Киеве продолжаются бои с оккупантами. Поэтому Виталий Кличко призвал жителей города выходить на улицу только в том случае, если они уходят в укрытие.

Без крайних нужд на улицу выходить нельзя, это опасно. Об этом мэр Киева заявил в своем видеообращении.

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Он также призвал киевлян придерживаться комендантского часа, который длится с 20:00 до 07:00.

Критическая инфраструктура работает, общественный транспорт тоже. Установленные блокпосты,

– рассказал Кличко.

Транспорт в первую очередь рассчитан для работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

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