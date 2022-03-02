Без крайніх потреб на вулицю виходити не можна, адже це – небезпечно. Про це мер Києва заявив у своєму відеозверненні.

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Він також закликав киян дотримуватися комендантської години, яка триває з 20:00 до 07:00.

Критична інфраструктура працює, громадський транспорт також. Встановлені блокпости,

– розповів Кличко.

Транспорт найперше розрахований для працівників підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста.

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