Без крайніх потреб на вулицю виходити не можна, адже це – небезпечно. Про це мер Києва заявив у своєму відеозверненні.
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Він також закликав киян дотримуватися комендантської години, яка триває з 20:00 до 07:00.
Критична інфраструктура працює, громадський транспорт також. Встановлені блокпости,
– розповів Кличко.
Транспорт найперше розрахований для працівників підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста.
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