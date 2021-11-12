Не вылечили и выбросили: подробности таинственной находки мертвого крокодила в Киеве

Тело экзотического животного нашла пожилая женщина фактически в центре Киева. Произошло это 10 ноября во время прогулки с собакой. Зоологи говорят, что крокодила, скорее всего, привезли в Украину контрабандой.

Животное умерло от истощения. Рептилия болела и ей не хватало еды. Владельцы пытались лечить животное, однако когда оно умерло просто вынесли тело на улицу.

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Пенсионерка же, которая наткнулась на труп крокодила, решила, что это – игрушка. И принесла его во двор дома.

Люди изрядно испугались

Когда местные жители увидели мертвого крокодила, "игрушка" куда-то исчезла.

Люди были шокированы, поскольку вокруг нет ни одного заведения, откуда животное могло бы убежать. Скорее всего, крокодил жил в чьей-то квартире.

По словам зоолога Кирилла Сулимы, рептилия умерла около 7 ноября. Специалист увидел на теле животного следы болезни и обработки грибковых поражений или ожогов синькой.

Крокодил похож на породу каймана Кювье. Вижу на нем небольшие язвы, обработанные синькой, то есть это животное при жизни проходило осмотр и лечение у ветеринара. Вполне вероятно, что он мог погибнуть из-за ненадлежащего обращения,

– отметил эксперт.

Зоолог оценил животное в примерно 2 тысячи долларов. Он говорит, что обычно крокодилов завозят контрабандой и продают для размножения.

Мертвую рептилию Сулима забрал в ветеринарную клинику для обучения студентов.