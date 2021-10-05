Не в желтой зоне: в КГГА объяснили, когда в заведениях Киева будут обслуживать только привитых

После публикации документа, в котором было указано об ограничениях для не вакцинированных, в КГГА решили объяснить ситуацию. По словам чиновников, ограничения относительно наличия результатов тестов и сертификатов не будут действовать до тех пор, пока Киев будет находиться в желтой зоне карантина.

Как отметил первый заместитель директора департамента муниципальной безопасности КГГА Олег Куявский, столица готовится к возможному усилению карантинных ограничений и установлению оранжевого или красного уровня эпидемической опасности.

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Чиновник отметил, что в комиссии по ТЭБ и ЧС хотят подготовить подразделения КГГА и районных администраций, предприятия и учреждения Киева к приему граждан после проверки сертификатов или результатов теста.

Дополнительных ограничений в магазинах и ресторанах не установили

По словам Куявского, по состоянию на 5 октября, пока Киев находится в желтой зоне, для посещения городских заведений или учреждений не надо обязательно иметь COVID-сертификат или ПЦР-тест.

Основными требованиями к клиентам заведений и их администрации является то, чтобы все находились внутри помещений в правильно одетых масках и с соблюдением социальной дистанции.

Кроме того, чиновник КГГА отметил, что протокол штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 01.10.2021 не устанавливает дополнительных ограничений для городских учреждений, а подчеркивает необходимость выполнения требований постановления Кабмина о карантине.

Пока столица остается в желтой зоне, основными требованиями к посетителям заведений является наличие маски и соблюдение дистанции. Но мы уже готовимся к возможному усилению карантинных ограничений и нарабатываем механизмы действий на случай, если будем вынуждены требовать от структурных подразделений городской власти и ЦПАУ, и от других учреждений,

– подчеркнул Куявский.

Почему именно в официальном распоряжении КГГА прописаны новые нормы, которые не будут работать, чиновник не объяснил.

На страницах столичных райгосадминистраций в соцсетях, а также в Центре предоставления административных услуг Киева уже удалили сообщение о начале работы с новыми ограничениями.