Неизвестные несколько раз выстрелили в маршрутку в Киеве: пострадал водитель

В Днепровском районе Киева 15 октября неизвестные несколько раз выстрелили в маршрутку. В результате инцидента пострадал водитель.

После полученного вызова правоохранители прибыли на место инцидента, осмотрели его, а также опросили свидетелей происшествия.

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Неизвестные стреляли в маршрутку в Киеве

Полиция выяснила, что в Днепровском районе группа неизвестных мужчин совершила несколько выстрелов в сторону маршрутки. После этого злоумышленники скрылись с места инцидента.

В результате 25-летний водитель маршрутки получил телесные повреждения. Врачи оказали ему помощь на месте, от госпитализации мужчина отказался.

Полицийськи открыли дело, злоумышленников ищут

По факту обстрела транспорта следователи начали уголовное производство по статье о хулиганстве. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители пытаются установить личности нападавших и задержать их.