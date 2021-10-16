Після отриманого виклику правоохоронці прибули на місце інциденту, оглянули його, а також опитали свідків події.

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Невідомі стріляли у маршрутку в Києві

Поліція з'ясувала, що у Дніпровському районі група невідомих чоловіків здійснила декілька пострілів у сторону маршрутки. Після цього зловмисники втекли з місця інциденту.

У результаті 25-річний водій маршрутки отримав тілесні ушкодження. Лікарі надали йому допомогу на місці, від госпіталізації чоловік відмовся.

Поліційські відкрили справу, зловмисників шукають

За фактом обстрілу транспорту слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Санкція статті передбачає до 7 років ув'язнення.

Наразі правоохоронці намагаються встановити особи нападників та затримати їх.

Зверніть увагу! Раніше в Одесі між водієм маршрутки №145 й іншим водієм виникла суперечка через те, хто перший проїде. В результаті невідомий бризнув водієві маршрутки балончиком в обличчя.