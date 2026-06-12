В Белой Церкви жители якобы заметили смерч во время непогоды, – соцсети

12 июня в Киевской области бушевала непогода. Во время нее жители Белой Церкви якобы увидели в небе смерч.

Об этом сообщил местный Telegram-канал.

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Что известно о непогоде в Киевской области?

В пятницу вечером непогода добралась до Киевской области. Жители опубликовали в сети видео, на котором виден вихрь в затянутом облаками небе.

Непогода бушевала в Киевской области: смотрите видео

Очевидцы предполагают, что это был смерч, а зафиксировали его якобы в районе Белой Церкви.

Напомним, днем погода внезапно ухудшилась в Киеве. В столице фиксировали сильный дождь и град. Спасатели призвали жителей быть осторожными из-за шквалов со скоростью 15–20 метров в секунду. В Киеве тогда объявили I (желтый) уровень опасности.

Синоптики прогнозировали, что на севере Украины в субботу, 13 июня, ночью и утром возможны дожди различной интенсивности и грозы. Ночью температура воздуха составит +11 – +17 градусов, а днем потеплеет до +23 градусов.

Похожую погоду прогнозируют и на воскресенье. Ночью станет несколько прохладнее, а также ожидаются шквалы ветра. В то же время днем потеплеет до +24 градусов.