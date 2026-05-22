Киев уходит под воду, возникли проблемы со светом: столицу накрыла масштабная непогода

В четверг, 22 мая, в Киеве бушует непогода. Синоптики объявили І уровень опасности и предупредили о возможной опасности для населения.

24 Канал собрал все, что известно о последствиях непогоды в Киеве по состоянию на сейчас.

Смотрите также Европу накрывает аномальная жара: синоптики объяснили, какой будет погода в Украине

Что известно о непогоде, которая бушует в Киеве?

Столица Украины стала эпицентром неблагоприятной погоды. В городе фиксируют грозу и град, который прошел в нескольких районах Киева.

В Киеве и области объявили желтый уровень опасности из-за непогоды. До конца дня в регионе ожидаются грозы, местами град и шквалы ветра.

Небо над Киевщиной затянули черные облака / Фото из телеграмм-канала "ТыКиев"

Местные жители сообщают, что град настолько большой, что наносит повреждения автомобилям. В Софиевской Борщаговке земля покрылась белым полотном, как зимой.

На Киевщине прошел град: смотрите видео

Град устелил землю в пригороде столицы: смотрите видео

На Киевщине бушует непогода: смотрите видео

Кроме града, столицу продолжает заливать дождем. В небе видно молнию и гремит гром.

Ливень начинает затапливать подземные переходы. Известно, что в результате мощной непогоды в Киевской области начали фиксировать перебои с электроснабжением.

Последствия мощного ливня на Киевщине: смотрите видео из социальных сетей

В столице прошел ливень с градом: смотрите видео

Из-за ливня в столице поднялся уровень воды: смотрите видео

Жителей региона призывают быть осторожными. В КГГА напомнили, что следует избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт. В случае возникновения сложных ситуаций следует звонить экстренным службам.

Непогода продолжает бушевать на Киевщине: смотрите видео

Напомним, 23 апреля в большинстве областей Украины объявили штормовое предупреждение. Известно, что регионы накроет непогода. Синоптики прогнозируют грозы, местами с градом и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Из-за ухудшения погодных условий объявлен І (желтый) уровень опасности, который может представлять угрозу для здоровья людей.