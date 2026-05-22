24 Канал зібрав все, що відомо про наслідки негоди в Києві станом на зараз.

Що відомо про негоду, яка вирує у Києві?

Столиця Україна стала епіцентром несприятливої погоди. У місті фіксують грозу та град, який пройшов у кількох районах Києва.

У Києві та області оголосили жовтий рівень небезпечності через негоду. До кінця дня у регіоні очікуються грози, місцями град і шквали вітру.

Небо над Київщиною затягнули чорні хмари / Фото з телеграм-каналу "ТиКиїв"

Місцеві жителі повідомляють, що град настільки великий, що завдає пошкоджень автівкам. В Софіївській Борщагівці земля вкрилася білим полотном, наче взимку.

Крім граду, столицю продовжує заливати дощем. У небі видно блискавку та гримить грім.

Злива починає затоплювати підземні переходи. Відомо, що внаслідок потужної негоди у Київській області почали фіксувати перебої з електропостачанням.

Мешканців регіону закликають бути обережними. У КМДА нагадали, що варто уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт. У разі виникнення складних ситуацій варто телефонувати екстреним службам.

Нагадаємо, 23 квітня у більшості областей України оголосили штормове попередження. Відомо, що регіони накриє негода. Синоптики прогнозують грози, місцями з градом та шквали 15 – 20 метрів за секунду. Через погіршення погодних умов оголошено І (жовтий) рівень небезпеки, який може становити загрозу для здоров'я людей.