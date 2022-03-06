Непутевая пропаганда: оккупанты обвиняют Украину в срыве "коридоров", постя фото из Ирпеня

Пропаганда распространяет фейк о том, что якобы люди под мостом прятались в Мариуполе потому, что ВСУ "старались не допустить гумкоридора". Однако на самом деле это люди в Ирпене скрывались от обстрелов оккупантов.

Известно, что фейки распространяют, используя фото, сделанное под Киевом 5 марта. К таким действиям прибегает российская пропаганда.

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Оккупанты распространяют фейк с обвинением украинских властей

Центр противодействия информации СНБО сообщил, что российская пропаганда все чаще прибегает к откровенным фейкам, пытаясь скрыть военные преступления против украинского народа.

Так, российская пропаганда предприняла попытку украинских военных вроде бы не допустить жителей Мариуполя воспользоваться гуманитарным коридором, проиллюстрировав это настоящим фото, но не из Мариуполя, а из разрушенного российским захватчиком города Ирпень,

– сообщили в ЦПК.

Там добавили, что попытка врага переложить на Украину ответственность за собственные преступления оказалась тщетной.

Однако людей призывали быть осторожными и доверять только проверенной информации.



Оккупанты распространяют циничный фейк / Фото Центра противодействия дезинформации



Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

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