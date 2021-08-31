Нет окон, матрас еле влезает: в Киеве продают квартиру-"кладовку" за 33 тысячи долларов

В Подольском районе Киева продают маленькую квартиру без окон за 33 тысячи долларов. В объявлении пишут, что площадь жилья составляет 20 метров квадратных. Однако люди пишут, что это невозможно, ведь там очень мало места.

Объявление выложили еще 28 августа. Однако особенность квартиры и высокую цену заметили 30 августа.

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Более 30 тысяч за "коморку"

Автор объявления говорит, что ремонт – новый. Есть вся необходимая бытовая техника и мебель. Также отмечает, что в квартире еще никто не проживал.

Жилье расположено на улице Светлицкого, 35 на первом этаже. На вид оно является очень маленьким. На фото заметно, что матрас там еле влезает.

В квартире также нет окон. Вместо них там есть полностью прозрачные двери, которые можно закрыть ролетом. Автор объявления пишет, что площадь квартиры – 20 квадратных метров. Однако в сети люди усомнились. Они думают, что такая площадь возможна только, учитывая 2 этаж.

В Киеве продают однокомнатную квартиру без окон за 33 тысячи долларов / Фото OLX

При таких условиях стоимость квартиры – 33 тысячи гривен. Получается, что квадратный метр стоит 1650 долларов. Пользователи предположили, что это может быть бывшее кафе, которое переделали в жилье.