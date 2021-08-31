Оголошення виклали ще 28 серпня. Проте особливість квартири і високу ціну помітили 30 серпня.

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Понад 30 тисяч за "коморку"

Автор оголошення каже, що ремонт – новий. Є вся необхідна побутова техніка та меблі. Також зазначає, що у квартирі ще ніхто не проживав.

Житло розташоване на вулиці Світлицького, 35 на першому поверсі. На вигляд воно є дуже маленьким. На фото помітно, що матрац там ледве влазить.

У квартирі також немає вікон. Замість них там є повністю прозорі двері, які можна закрити ролетом. Автор оголошення пише, що площа квартири – 20 квадратних метрів. Проте в мережі люди засумнівалися. Вони думають, що така площа можлива лише, враховуючи 2 поверх.

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За таких умов вартість квартири – 33 тисячі гривень. Виходить, що квадратний метр коштує 1650 доларів. користувачі припустили, що це може бути колишнє кафе, яке переробили в житло.