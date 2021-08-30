Ночная красота молний: киевляне в сети поделились невероятными фото

В Киеве 29 августа был сильный ливень с громом и молнией. В сети опубликовали фото и видео непогоды ночью. Они удивили людей своей красотой.

В результате непогоды в Киеве затопило множество улиц. Там ранее объявили желтый уровень опасности. Фото молнии опубликовали на следующий день 30 августа.

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Молнии целую ночь

Очевидцам удалось сфотографировать молнию ночью во время грозы. На фотографиях видны яркие фиолетовые линии на синем фоне.

Пользователи пишут, что так продолжалось целую ночь. Каждый публикует свои фотографии в комментариях под заметкой.

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Также люди делятся впечатлениями относительно явления:

"Жуткая красота, не в смысле очень красивая, а в смысле страшная до дрожи";

"С подсвеченными облаками – это просто великолепное зрелище. Я таких кадров пока не видела";

"Мне на балкон было страшно выйти, а они еще и фоткают";

Очень эпично выглядит, как по мне".

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