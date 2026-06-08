Взрыв на терминале "Новой почты" в Киеве: правоохранители задержали подозреваемого

СБУ и Нацполиция задержали мужчину, причастного к взрыву на почтовом терминале в Киеве. Подозреваемый из Запорожской области отправил посылку с боеприпасами для сброса с БПЛА.

Об этом 8 июня сообщили в Службе безопасности Украины и Киевской городской прокуратуре.

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Что взорвалось на "Новой почте" 5 июня?

Правоохранители сообщили, что взрыв прогремел утром 5 июня во время разгрузки посылок в почтовом терминале на Оболони. Одна из них сдетонировала.

По данным следствия, в той посылке были осколочные боеприпасы для сброса с дронов. Нарушив правила безопасности, 35-летний уроженец Донецкой области отправил посылку по почте из Запорожской области в Пущу Водицу.

После установления личности отправителя и обстоятельств расследование преступления переквалифицировали на "незаконное обращение с боеприпасами". А фигуранта задержали по месту жительства в Запорожье. Во время обысков в его мобильном телефоне обнаружили данные о содержимом посылки и ее отправке, уточнили в СБУ.

Задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога,

– сообщили в прокуратуре столицы.

Последствия взрыва и задержания фигуранта / Фото СБУ, Киевской городской прокуратуры

Следствие продолжается. В случае доказательства вины подозреваемому в незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами может грозить до 7 лет заключения

Напомним, что в результате детонации посылки на сортировочном центре "Новой почты" 5 июня погиб 58-летний работник Иван Жаркий. Еще двое сотрудников 41 и 37 лет пострадали. Тогда компания сообщала, что работа сортировочного депо была приостановлена.