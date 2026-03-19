В Киеве водолазы изъяли из реки остатки российской ракеты, которая на днях атаковала город

В акватории реки в Киеве продолжаются работы по очистке после вражеских атак. Обломки ракеты попала туда во время атаки на Киев недавно.

Именно эти обломки дронов были безопасными и не несли никакой угрозы. Об этом сообщили в ГСЧС.

Что известно об обломках дрона в реке в Киеве?

Спасатели отметили опасность подобных предметов, которые могут оставаться в водоемах после обстрелов.

Как отмечают в ГСЧС, металлические обломки, скрытые под водой, представляют серьезную угрозу для людей, которые могут случайно наткнуться на них во время купания или отдыха.

Обломки российской ракеты в реке в Киеве

Будьте внимательны! Если заметили взрывоопасные или подозрительные предметы – не подходите, не трогайте и немедленно сообщите в службы 101 или 112.

Что известно об атаке врага 19 марта?