В Киеве водолазы изъяли из реки остатки российской ракеты, которая на днях атаковала город
В Киеве водолазы ГСЧС изъяли из реки обломки российской ракеты, которой враг атаковал столицу.
- Металлические обломки, остающиеся в водоемах после обстрелов, представляют серьезную угрозу для людей.
В акватории реки в Киеве продолжаются работы по очистке после вражеских атак. Обломки ракеты попала туда во время атаки на Киев недавно.
Именно эти обломки дронов были безопасными и не несли никакой угрозы. Об этом сообщили в ГСЧС.
Смотрите также На Житомирщине нашли 500-килограммовую боевую часть российской ракеты "Кинжал"
Что известно об обломках дрона в реке в Киеве?
Спасатели отметили опасность подобных предметов, которые могут оставаться в водоемах после обстрелов.
Как отмечают в ГСЧС, металлические обломки, скрытые под водой, представляют серьезную угрозу для людей, которые могут случайно наткнуться на них во время купания или отдыха.
Обломки российской ракеты в реке в Киеве / Фото ГСЧС:
Будьте внимательны! Если заметили взрывоопасные или подозрительные предметы – не подходите, не трогайте и немедленно сообщите в службы 101 или 112.
Как саперы доставали обломки дрона из реки: смотрите видео
Что известно об атаке врага 19 марта?
В ночь на 19 марта Россия осуществила атаку ударными беспилотниками по Украине, запустив 133 БпЛА. Из них около 70 – типа "Шахед". Силы противовоздушной обороны обезвредили большинство целей, однако зафиксированы попадания и падения обломков. Это привело к повреждениям инфраструктуры, перебоев с электроснабжением и пострадавших среди гражданского населения в нескольких регионах.
Одесса подверглась массированной атаке. В результате чего в городе работали силы ПВО и фиксировались многочисленные взрывы и повреждения гражданской инфраструктуры, сообщают в Одесской ОГА и МВА. По предварительным данным, удары привели к разрушениям жилых домов в разных районах, возникновения пожаров и ранений среди мирных жителей.
Также Россия атаковала Львов дроном, который был сбит силами ПВО. Однако его обломки упали на территорию Главного управления СБУ во Львовской области, вызвав повреждения здания без жертв и пострадавших.